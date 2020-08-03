В Луцке и Тернополе не будут вводить жесткий карантин, несмотря на то, что города отнесли к "красной зоне" из-за роста случаев заболевания Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луцкого горсовета.

Сегодня депутаты городского совета во время внеочередной дистанционной 90-й сессии городского совета рассмотрели вопрос “Об обращении к Президенту Украины, Верховной Раде Украины относительно отмены безосновательно введенного “красного” уровня эпидемической опасности в Луцке”.

Автор документа – депутат городского совета Игорь Полищук отметил, что решение Государственной комиссии ТЭБ и ЧС от 31 июля 2020 года об отнесении города Луцка к “красному” уровню эпидемической опасности должно быть отменено. Он убежден, что эпидемиологические ограничения должны устанавливать органы местного самоуправления, а не центральные.

Заместитель руководителя управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Анатолий Свирский отметил, что в городе достаточно карантинных мер, которые эффективно действуют, поэтому нет необходимости вводить дополнительные меры, чтобы не остановить экономику, сообщают “Волинські новини”.

Поэтому предложено продолжить в городе действие существующих карантинных мер. В Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования, транспорт и др. Также горсовет обратился в полицию с просьбой, чтобы та воздержалась от действий по привлечению субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение карантина.

Депутат, советник городского головы Игорь Полищук добавил, что “непонятно, по какому принципу Луцк отнесли к красной зоне”.

Аналогичное решение принял Тернопольский горсовет и решил запустить общественный транспорт.

“Тернополяне просят обеспечить их конституционные права, в том числе право на труд, – рассказывает городской голова Сергей Надал. – Ведь отнесение Тернополя к “красной” зоне не соответствует никаким показателям. Остановить работу города мы не можем. Город и так с начала эпидемии потерял более 100 млн грн, взамен не получив помощи от государства. Приобретение медикаментов, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и даже зарплаты врачам финансируются за счет городского бюджета”.

“Такая блoкада города была разве что во времена татар. Это недопустимo, чтобы люди были лишены кoнституционного права работать”, – отметил Надал, сообщает местное издание “0352.ua”.

Он рассказал, что в Тернoпoль не могут добраться люди, так как отменили остановку пoездов. Также не смогут с такими ограничениями на рабoту добираться работники.

“Власть пoлностью потеряла связь с простыми людьми. С нами на месте никто не согласовывал принятие такoгo решения. Эти диктатoрские метoды мы должны остановить”, – сказал мэр.