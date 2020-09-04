Об этом проинформировали в пресс-службе Тернопольского городского совета. Также об этом сообщил в Facebook мэр города Сергей Надал.
Соответствующее решение было принято на совещании городского оперативного штаба.
Так, 3 сентября Кабинет Министров обновил карантинные зоны в зависимости от эпидемического состояния в регионах. В “красную” зону попал Тернополь.
Новое зонирование начнет действовать с 00:00 понедельника, 7 сентября.
Как отметили в Тернопольском горсовете, несмотря на это, с 7 сентября город будет жить “в обычном режиме” при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.
“С понедельника, 7 сентября, в Тернополе будут работать учреждения сферы культуры, общественного питания, ТРЦ, социальные и реабилитационные учреждения, спортивные и фитнес-залы, рынки и т.д. при условии соблюдения четких противоэпидемических мероприятий”, – подчеркивается в сообщении.
Детсады, школы, внешкольные учреждения в городе будут продолжать работать. Однако местные власти отмечают, что “заставлять детей посещать садики или учебные учреждения никто не будет”. Решение, посещать школу (детсад) или нет, будут принимать родители и сами ученики.
При этом учебные заведения будут работать ежедневно.
Общественный транспорт будет курсировать с табличками “Специальные перевозки”. Ездить транспорт будет по схемам движения и по пути следования троллейбусных и автобусных маршрутов, в пределах количества мест для сидения.
“На сегодняшний день в городе действует решение сессии Тернопольского городского совета, которым признано незаконным постановление Правительства, на основании которого Тернополь ранее уже вносили в “красную зону”. Решение городского совета не опротестовано ни одним правительственным органом в судебном порядке… Согласно недавнему решению Конституционного суда, Кабмин не имеет права устанавливать карантин, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина”, – отметил в Facebook мэр Тернополя Сергей Надал.
Он призвал полицию не составлять протоколы в отношении предпринимателей “на основании незаконного постановления Правительства”.
Стоит отметить, что 31 июля состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором территорию Украины разделили на четыре карантинные зоны: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”. В каждой из них действуют свои ограничения. Зоны периодически обновляются. Новые правила начали действовать с 3 августа.
Тогда Тернополь был включен в “красную” зону карантина. С 8 августа город перевели в “желтую” зону. Впоследствии он находился в “оранжевой” зоне.
В “красной” зоне карантина, среди прочего: запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (это не касается служебного транспорта и личных авто); запрещается посещение заведений образования; запрещается деятельность кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров.
- Городской совет Ивано-Франковска подал в суд из-за решения Кабинета Министров включить город в “красной зоне”, в которой действуют жесткие карантинные ограничения. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив. По его словам, власти Тернополя тоже планирует обращаться в суд из-за решения правительства.
- Ранее городской глава Тернополя Сергей Надал сообщил, что заболел коронавирусом.
- Руководитель Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш также заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию.