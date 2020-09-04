Власти Тернополя решили не ужесточать карантинные ограничения в городе, несмотря на его включение в "красную" зону.

Об этом проинформировали в пресс-службе Тернопольского городского совета. Также об этом сообщил в Facebook мэр города Сергей Надал.

Соответствующее решение было принято на совещании городского оперативного штаба.

Так, 3 сентября Кабинет Министров обновил карантинные зоны в зависимости от эпидемического состояния в регионах. В “красную” зону попал Тернополь.

Новое зонирование начнет действовать с 00:00 понедельника, 7 сентября.

Как отметили в Тернопольском горсовете, несмотря на это, с 7 сентября город будет жить “в обычном режиме” при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

“С понедельника, 7 сентября, в Тернополе будут работать учреждения сферы культуры, общественного питания, ТРЦ, социальные и реабилитационные учреждения, спортивные и фитнес-залы, рынки и т.д. при условии соблюдения четких противоэпидемических мероприятий”, – подчеркивается в сообщении.

Детсады, школы, внешкольные учреждения в городе будут продолжать работать. Однако местные власти отмечают, что “заставлять детей посещать садики или учебные учреждения никто не будет”. Решение, посещать школу (детсад) или нет, будут принимать родители и сами ученики.

При этом учебные заведения будут работать ежедневно.

Общественный транспорт будет курсировать с табличками “Специальные перевозки”. Ездить транспорт будет по схемам движения и по пути следования троллейбусных и автобусных маршрутов, в пределах количества мест для сидения.

“На сегодняшний день в городе действует решение сессии Тернопольского городского совета, которым признано незаконным постановление Правительства, на основании которого Тернополь ранее уже вносили в “красную зону”. Решение городского совета не опротестовано ни одним правительственным органом в судебном порядке… Согласно недавнему решению Конституционного суда, Кабмин не имеет права устанавливать карантин, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина”, – отметил в Facebook мэр Тернополя Сергей Надал.

Он призвал полицию не составлять протоколы в отношении предпринимателей “на основании незаконного постановления Правительства”.

Стоит отметить, что 31 июля состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором территорию Украины разделили на четыре карантинные зоны: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”. В каждой из них действуют свои ограничения. Зоны периодически обновляются. Новые правила начали действовать с 3 августа.

Тогда Тернополь был включен в “красную” зону карантина. С 8 августа город перевели в “желтую” зону. Впоследствии он находился в “оранжевой” зоне.

В “красной” зоне карантина, среди прочего: запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (это не касается служебного транспорта и личных авто); запрещается посещение заведений образования; запрещается деятельность кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров.