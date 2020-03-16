С завтрашнего дня, 17 марта, в Тернополе и Ивано-Франковске закроют все развлекательные центры, пункты общественного питания, кинотеатры, магазины и спортзалы. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки и автозаправки.

Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Так, городские власти рекомендуют всем перейти на дистанционную форму работы.

Будут работать только службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Он добавил, что также будет ограничена работа ЦНАП и филиалов Департамента социальной политики.

“Мы рекомендуем перейти на дистанционную форму работы. Остаются только службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Остановить работу всех заведений (кафе, торговых центров, кинотеатров, театров, строительных рынков, бассейнов и спортзалов), кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Владельцам продуктовых рынков и общественного транспорта – проводить дезинфекцию постоянно”, – отметил Руслан Марцинкив.

Кроме того, изменится режим движения коммунального общественного транспорта. Троллейбусы и автобусы будут ездить по графику выходного дня.

Также комиссия постановила перепрофилировать городские медицинские учреждения, в частности родильный, чтобы быть готовыми к приему больных коронавирус.

Офіційне звернення щодо заходів під час карантину в місті Опубліковано Русланом Марцінковим Неділя, 15 березня 2020 р.

На сессии Тернопольского городского совета также было принято решение о прекращении работы все заведений в городе, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок.

На данный момент все рынки в городе, а также магазины работают без ограничений.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса.