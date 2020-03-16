Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Так, городские власти рекомендуют всем перейти на дистанционную форму работы.
Будут работать только службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
Он добавил, что также будет ограничена работа ЦНАП и филиалов Департамента социальной политики.
“Мы рекомендуем перейти на дистанционную форму работы. Остаются только службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Остановить работу всех заведений (кафе, торговых центров, кинотеатров, театров, строительных рынков, бассейнов и спортзалов), кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Владельцам продуктовых рынков и общественного транспорта – проводить дезинфекцию постоянно”, – отметил Руслан Марцинкив.
Кроме того, изменится режим движения коммунального общественного транспорта. Троллейбусы и автобусы будут ездить по графику выходного дня.
Также комиссия постановила перепрофилировать городские медицинские учреждения, в частности родильный, чтобы быть готовыми к приему больных коронавирус.
Офіційне звернення щодо заходів під час карантину в місті
Опубліковано Русланом Марцінковим Неділя, 15 березня 2020 р.
На сессии Тернопольского городского совета также было принято решение о прекращении работы все заведений в городе, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок.
На данный момент все рынки в городе, а также магазины работают без ограничений.
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