Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что вражеские вооруженные формирования нарушили режим прекращения один раз, обстреляв позиции украинских военных в районе населенного пункта Троицкое.

Отмечается, что штабом ООС были зафиксированы обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

Сообщается, что потерь среди украинских военных нет.

Также в сообщении пресс-службы заявили, что на участке разведения сил номер 1 режим тишины соблюдается.

“Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ “Станица Луганская” осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено 3906 пассажиров”, – говорится в сообщении.