Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
Уточняется, что вражеские вооруженные формирования нарушили режим прекращения один раз, обстреляв позиции украинских военных в районе населенного пункта Троицкое.
Отмечается, что штабом ООС были зафиксированы обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
Сообщается, что потерь среди украинских военных нет.
Также в сообщении пресс-службы заявили, что на участке разведения сил номер 1 режим тишины соблюдается.
“Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ “Станица Луганская” осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено 3906 пассажиров”, – говорится в сообщении.
- Напомним, что за прошедшие сутки, 18 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.