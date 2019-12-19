Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что вражеские вооруженные формирования нарушили режим прекращения один раз, обстреляв позиции украинских военных в районе населенного пункта Троицкое.

Отмечается, что штабом ООС были зафиксированы обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

Сообщается, что потерь среди украинских военных нет.

Также в сообщении пресс-службы заявили, что на участке разведения сил номер 1 режим тишины соблюдается.

“Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ “Станица Луганская” осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено 3906 пассажиров”, – говорится в сообщении.

  • Напомним, что за прошедшие сутки, 18 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.