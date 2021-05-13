Tesla більше не буде продавати автомобілі за біткойни через побоювання з приводу зміни клімату.

Про це в Twitter написав голова компанії Ілон Маск.

“Tesla призупинила купівлю транспортних засобів з використанням біткойнів, ми стурбовані швидким збільшенням використання викопного палива для майнінгу біткойнів і транзакцій, особливо вугілля, викиди від якого найгірші з усіх видів палива. Криптовалюта – хороша ідея на багатьох рівнях, і ми вважаємо, що у неї перспективне майбутнє, але це не може дорого обходяться навколишньому середовищу”, – написав Маск.

Як повідомляє британська телерадіокомпанія BBC, після цього твіту біткойн впав більш ніж на 10%. Акції Tesla також впали.

У березні Tesla оголосила, що буде приймати криптовалюту в якості оплати за автомобілі, але таке рішення викликало протести деяких захисників навколишнього середовища і інвесторів.

У лютому Tesla повідомила, що купила біткойнів на 1,5 мільярда доларів. В твіті Маск сказав, що компанія не буде продавати свої біткойни і має намір використовувати їх для транзакцій, як тільки майнінг перейде на використання більш сталої енергії.

Минулого місяця Tesla оголосила, що прибуток за перші три місяці року склав 438 млн доларів у порівнянні з 16 мільйонами доларів у минулому році, чому сприяв продаж біткойнів та екологічних кредитів.

Які проблеми з кліматом можуть виникнути через біткойни?

Біткойн створюється Майнер, які використовують потужні комп’ютери для вирішення складних математичних задач.

Це досить енергоємний процес, який часто залежить від електроенергії, що виробляється з використанням викопного палива, особливо вугілля.

Зараз на цьому ринку домінують китайські Майнер – згідно з останніми дослідженнями, на Китай припадає понад 75% видобутку біткойнів у всьому світі. Крім того, в Китаї відсутня мотивація для переходу з дешевого викопного палива на більш дорогі відновлювані джерела енергії.

Дослідження показало, що вуглецевий слід криптовалюта дорівнює одному з 10 найбільших міст Китаю.

Крім того, фінансова система з її мільйонами співробітників і комп’ютерів в офісах з кондиціонерами також використовує значну кількість електроенергії, яка зазвичай продукується з викопного палива.