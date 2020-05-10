Компания Tesla подала судебный иск против округа Аламеда, где находится их завод. Tesla требует, чтобы ограничения на работу завода признали незаконными.

Об этом сообщается на сайте компании.

В Tesla отметили, что губернатор города Фримонт поддерживает решение о возобновлении работы завода, но округ Аламеда настаивает на том, что компания не должны возобновлять деятельность.

Чтобы решить этот вопрос, в Tesla пытались наладить связь с Агентством здравоохранения округа, однако безрезультатно.

Поскольку решить вопрос не удалось, в Tesla решили подать в суд.

“9 мая мы подали иск, в котором просили суд признать недействительными приказы округа о невозможности возобновлению деятельности Tesla”, – резюмировали в компании.

Стоит отметить, что на заводе в Фремонте работают 10 тысяч работников, а в целом в штате – 20 тысяч человек. Но власти отказываются разрешить работу завода в условиях карантина из-за коронавируса.

В Tesla отметили, что готовы изменить свою работу, чтобы придерживаться правил и норм в условиях новой реальности в связи с коронавирусом. В частности, там отметили, что будут придерживаться мер социального дистанцирования не только на территории предприятия, но также и в комнате отдыха.

“Мы будем продолжать возвращать людей на работу безопасным и ответственным образом. Однако позиция округа не оставила нам другого выбора, кроме как предпринять юридические действия, чтобы Tesla и ее сотрудники могли вернуться к работе”, – отметили в компании.