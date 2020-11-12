Компания Илона Маска Tesla отозвала 15 тысяч электрокаров Model X из-за того, что был обнаружен серьезный дефект. Известно, что отозвали автомобили с рынка США и Канады.

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что алюминиевые болты, которые крепят двигатель усилителя электрического рулевого механизма к корпусу редуктора, могут подвергнуться коррозии и сломаться. Это может привести к ослаблению или полной потере усилителя руля.

Такой дефект обнаружили в автомобилях Model X 2016 года выпуска. Компания отозвала 14 193 американские автомобили и 843 авто из Канады. Специалисты Tesla заменили болты, а также заменили рулевой механизм, если это было необходимо.

Tesla использовала антикоррозийная герметик при техническом осмотре этих автомобилей, чтобы обеспечить их надежность в холодном климате.

К счастью, дефект не стал причиной аварий.