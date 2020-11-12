Об этом сообщает издание Reuters.
Отмечается, что алюминиевые болты, которые крепят двигатель усилителя электрического рулевого механизма к корпусу редуктора, могут подвергнуться коррозии и сломаться. Это может привести к ослаблению или полной потере усилителя руля.
Такой дефект обнаружили в автомобилях Model X 2016 года выпуска. Компания отозвала 14 193 американские автомобили и 843 авто из Канады. Специалисты Tesla заменили болты, а также заменили рулевой механизм, если это было необходимо.
Tesla использовала антикоррозийная герметик при техническом осмотре этих автомобилей, чтобы обеспечить их надежность в холодном климате.
К счастью, дефект не стал причиной аварий.
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