Основатель автомобильной компании Tesla Ілон Маск заявил, что компания готова к слиянию с конкурентами, которые выпускают автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Такое заявление основатель Tesla сделал в рамках церемонии вручения премии Axel Springer.

Так, глава издательского дома Axel Springer Матиас Депфнер спросил Илона Маска о том, рассматривал ли он когда-нибудь покупку другой автомобильной компании.

“Мы определенно не хотим делать враждебное поглощение, но если бы кто-то сказал, что было бы неплохо объединиться с Tesla, мы могли бы обсудить эту возможность. Но, знаете, мы не хотим, чтобы это была ситуация враждебного поглощения”, – ответил Маск.

При этом он не уточнил, проводились ли переговоры о слиянии с другими компаниями.

Также Маск рассказал, что еще в 2007 году, когда компания представила свой первый автомобиль Tesla Roadster, конкуренты отреагировали на это скептически и назвали их “кучкой дураков”. Сейчас отношения между автопроизводителями более дружны.

Сегодня Tesla является ценным производителем автомобилей в мире, превосходя конкурентов, производящих гораздо больше автомобилей ежегодно. Инвесторы вложили деньги в акции Tesla главным образом потому, что они рассматривают ее более технологическую компанию, а не как производителя автомобилей, хотя подавляющее большинство ее доходов сегодня приходится на продаже автомобилей.

Однако Маск не уточнил, что Tesla фактически не может поглотить автопроизводителя, с которым заключит партнерское соглашение. Для процесса поглощения компания должна иметь реальную промышленность и капитал предприятия, а не персональный капитал владельцев.

Для этого автопроизводитель должен наладить систему регулярной продажи продукции. Таким образом компания сможет оставаться прибыльной после того, как инвесторы потребуют вывести свои вложения.

Сейчас Tesla не наладила системное производство и продажу своих автомобилей. Важным недостатком является и то, что большинство стран мира не подготовили инфраструктуру под электрокары компании.