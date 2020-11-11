Об этом сообщает издание Reddit.
Сначала эксперты предполагали, что достичь большей автономности автомобиля Tesla Model 3 удастся благодаря улучшению трансмиссии и другим оптимизациям. Но внимательный клиент в сопроводительной документации заметил, что в Tesla Model 3 2021 года для рынка США и Европы используются новые батареи.
Как объяснил мужчина, компания Tesla отправляет европейским клиентам документы до фактической поставки авто, чтобы ускорить процедуру оформления.
К слову, Tesla Model 3 Long Range Dual Motor способна преодолевать на одном заряде аккумулятора до 568 км.
- Компания Tesla, которая принадлежит Илону Маску, выпустила элитную текилу. Напиток продается в бутылке в форме молнии на футуристической подставке.