Об этом сообщил глава компании Илон Маск, передает AP.

На этом заводе будут собирать внедорожники модели Model Y, а также производить пикапы Cybertruck. Занятость на заводе составит от 5 тысяч человек.

Об открытии еще одного завода в компании заявили после того, как в Tesla получилось заработать сверх запланированного четвертый квартал подряд. Во втором квартале 2020 года автоконцерн получил прибыль в $104 млн.

Сколько автомобилей будут производить на заводе, пока неизвестно.

“В долгосрочной перспективе, много”, – сказал Маск.

Компания обещает минимальную заработную плату в размере 15 долларов в час работникам и медицинскую страховку, оплачиваемый отпуск и другие льготы.