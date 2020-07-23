Об этом сообщил глава компании Илон Маск, передает AP.
На этом заводе будут собирать внедорожники модели Model Y, а также производить пикапы Cybertruck. Занятость на заводе составит от 5 тысяч человек.
Об открытии еще одного завода в компании заявили после того, как в Tesla получилось заработать сверх запланированного четвертый квартал подряд. Во втором квартале 2020 года автоконцерн получил прибыль в $104 млн.
Сколько автомобилей будут производить на заводе, пока неизвестно.
“В долгосрочной перспективе, много”, – сказал Маск.
Компания обещает минимальную заработную плату в размере 15 долларов в час работникам и медицинскую страховку, оплачиваемый отпуск и другие льготы.
- Ранее сообщалось, что из-за падения спроса на автомобили, связанного с пандемией COVID-19, американская компания Tesla урежет зарплаты сотрудников.