Об этом говорится в документах Tesla для SEC.

В документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам, компания заявила, что вложила в биткойн $1,5 млрд для “большей гибкости для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли на наши наличные”.

Tesla также заявила, что начнет принимать платежи в биткоинах при продаже своей продукции, что сделает компанию первым крупным автопроизводителем, который пошел на это.

Две недели назад миллиардер Илон Маск, которому принадлежит Tesla, добавил хэштег #bitcoin в описание своей страницы в Twitter, что помогло ненадолго поднять цену криптовалюты на 20%. Двумя днями позже он сказал в чате Clubhouse: “На данный момент я считаю, что биткойн – это хорошо, и я сторонник биткойнов”».

Цена на биткойн выросла до нового максимума в понедельник после объявления Tesla и достигла 44 200 долларов.

При этом акции Tesla на премаркете выросли более чем на 2,5%. Компания предупредила инвесторов о волатильности цены биткойна в своей документации SEC.