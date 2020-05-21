Об этом сообщает издание The Verge.

Как сообщалось ранее, 9 мая компания Tesla подала судебный иск против округа Аламеда, где находится их завод, в связи с ограничением его работы во время эпидемии COVID-19. Tesla требовали, чтобы ограничения на работу завода признали незаконными.

В четверг, 21 мая, Tesla добровольно отозвала иск против округа Аламеда, Калифорния, о чем свидетельствуют документы, опубликованные Окружным судом Соединенных Штатов по Северному округу Калифорнии.

В документах не указана причина, по которой компания отозвала иск. Представители Tesla публично не прокомментировали это решение.

Еще 11 мая Tesla возобновила работу завод, несмотря на то, что официального разрешения на это от властей получено не было. Директор и основатель компании Илон Маск заявил, что готов к аресту из-за этого.