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Tesla построит в США гигафабрику

Американский производитель электромобилей Tesla планирует построить в США гигафабрику (Gigafactory) по производству пикапов Cybertruck.

Среда, 11 марта 2020, 18:58

Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что генеральный директор Tesla Илон Маск назвал новый завод “Cybertruck Gigafactory“, но позже уточнил, что завод также использоваться для производства автомобилей модели Y.

Маск отметил, что решение о выборе места будет приниматься исходя из имеющихся стимулов, затрат и пригодности местной рабочей силы.

По информации инсайдеров, одним из рассматриваемых городов является Нэшвилл (штат Теннесси).

Теннесси уже пользуется популярностью среди других производителей электромобилей. К примеру, в прошлом году Volkwagen объявил об инвестициях в 800 миллионов долларов в свой завод в Чаттануге, что повлечет за собой превращение его в североамериканскую базу для производства электромобилей. В то же время, Nissan производит электрический Nissan Leaf в Смирне, который также находится в штате Теннеси.

Теги: Tesla, США, Маск

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