Информация о товаре есть на сайте Tesla.

На красных шортах от Tesla вышита надпись S3XY. Это отсылка к автомобилям компании Model S, Model 3, Model X и Model Y.

В описании товара указано, что шорты изготовлены из атласной ткани и будет выпущен ограниченным тиражом.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020