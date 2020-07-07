На официальном сайте автопроизводителя Tesla в продажу поступили спортивные красные атласные шорты по $69,42. Это может быть ирония от Илона Маска.

Информация о товаре есть на сайте Tesla.

На красных шортах от Tesla вышита надпись S3XY. Это отсылка к автомобилям компании Model S, Model 3, Model X и Model Y.

В описании товара указано, что шорты изготовлены из атласной ткани и будет выпущен ограниченным тиражом.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Стоит отметить, что в начале июля Илон Маск обещал выпустить шорты, когда капитализация компании превысит 200 миллиардов долларов. Потому выпуск шорт – ирония в отношении к инвесторам, которые скептически относились к перспективам Tesla. Также, на английском языке shorts означает держателей коротких позиций на рынке, играющих на понижение. Такие берут в долг у брокеров акции, а потом продают их в надежде купить по более низкой цене, получив прибыль на падении стоимости компании.

Также ирония состоит в стоимости шорт. Их цена – 69 долларов 42 цента. Но на сайте цена в долларах указана с точностью до трех знаков после запятой — $69,420. Это может быть отсылкой к шутке Маска о том, что он родился спустя 69 дней после 20 апреля (апрель – четвертый месяц).

Также, в 2018 году, Маск написал твит о том, что планирует выкупить акции Tesla по цене 420 долларов за штуку, что привело к их резкому подорожанию (на тот момент они стоили около 350 долларов). Потом бизнесмен назвал твит шуткой, и заплатил штраф.

Сейчас акции Tesla стоят 1208 долларов, подорожав почти в шесть раз.