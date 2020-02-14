Об этом пишет Electrek.
Компания обновила “Политику неподдерживаемых транспортных средств”, и теперь она содержит следующую строку:
“Поддержка станций Supercharger и/или скоростных станций подзарядки других сетей на восстановленных электрокарах Tesla отключена навсегда”.
Кроме того, Tesla предлагает “проверку безопасности транспортного средства”, чтобы определить, безопасны ли высоковольтные компоненты авто.
“Tesla оставляет за собой право деактивировать функцию зарядки на любом транспортном средстве, которое мы считаем небезопасным. Если будет установлено, что транспортное средство было модифицировано для включения функции зарядки и/или быстрой зарядки от третьих лиц, Tesla может принять законные меры и потребовать компенсацию”, – подчеркнули в компании.
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