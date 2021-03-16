Соответствующий ролик опубликован у Twitter.

17-секундное видео показывает, как Semi движется по автотреку. Это первый раз, когда грузовик показали в движении. Перед этим Tesla демонстрировала его на презентации в 2017 году.

Semi on the track pic.twitter.com/0QCTYGbLJv — Tesla (@Tesla) March 14, 2021

Согласно ранним анонсам, грузовики должны быть оснащены четырьмя независимыми двигателями. На одном заряде (если верить Илону Маску) Semi должен проезжать от 480 до 800 км (в зависимости от комплектации), а без поломок — до 1,6 млн км.

Стоимость автомобиля, как ожидается, будет колебаться от 150 до 180 тысяч долларов. Когда грузовики попадут в продажу пока неизвестно.