Об этом сообщается на сайте Tesla.

Напиток от компании Маска обойдется покупателям в $250. Заказать текилу можно на сайте Tesla. Однако, сейчас товар недоступен, поскольку первую партию текилы раскупили за несколько часов.

В описании к напитку написано, что это текила аньехо, выдержана на 100% из премиальной агавы в бочках из французского дуба, с сухими фруктами и легким ванильным ароматом со сбалансированным послевкусием корицы и перца.

Интересно, что запуск производства текилы от компании имеет курьезную предысторию. 1 апреля 2018 года Маск в своем Twitter заявил, что Tesla обанкротилась. В публикации отметили, что генеральный директор компании (то есть сам Маск) “отключился возле Tesla Model 3 в окружении бутылок Teslaquilla, а на его щеках все еще видны следы слез”.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.

This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?

Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018