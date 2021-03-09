Covid-19 Украина

обновлено 09.03.2021 в 15:02

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Tesla потеряла треть своей капитализации за полтора месяца

В понедельник, 8 марта, акции компании Tesla Inc, которая принадлежит Илону Маску, упали еще на 4%. За полтора месяца капитализация компании снизилась почти на 35% стоимости или почти $300 млрд по сравнению с рекордным январским максимумом.

Вторник, 9 марта 2021, 13:35

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, компания уже третий раз за последний год теряет более 30% стоимости.

В то же время инвесторы обеспокоены повышением процентных ставок и продажей дорогих акций. Сейчас Tesla уступила по капитализации корпорации Facebook, которую обогнала в прошлом году.

Акции Tesla считаются наиболее волатильными среди крупнейших компаний Уолл-стрит. В частности, в феврале и марте прошлого года акции компании упали более чем на 60%, когда началась пандемия коронавируса. В августе 2020 года акции упали на 33%, а затем восстановили стремительный рост.

Отмечается, что в феврале компания Маска заявила о покупке биткоинов на $1,5 млрд. Однако после этой новости курс криптовалюты рос, а капитализация Tesla снижалась.

По данным издания, акции нескольких других крупных компаний начали падать с 12 февраля, когда биржа Nasdaq закрылась на рекордной отметке. Однако падение акций Tesla оказалось сильнее, чем Apple (-13%), Amazon, Microsoft и Facebook (менее 10%).

  • Ранее сообщалось, что Илон Маск потерял 15,2 миллиарда долларов и статус самого богатого человека в мире после того, как акции компании Tesla упали на 8,6%.
Теги: Tesla, Илон Маск, инвестиции

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