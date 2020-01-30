В компании Tesla заявили, что готовы начать поставки компактного внедорожника Model Y уже в первом квартале 2020 года, то есть на несколько месяцев раньше обещанного.

Об этом сообщает The Verge.

Компания подтвердила свои планы в письме для инвесторов. Такое опережение не свойственно компании и происходит впервые.

Ожидается, что поставки Model Y могут быть уже в марте, то есть на несколько месяцев раньше, чем прогнозировалось.

На сайте Tesla указано, что Model Y с полным приводом за $52,99 тысяч, а также версия с высокими эксплуатационными характеристиками начнут поставляться в марте 2020 года. Компания также заявила, что ей удалось увеличить максимальный диапазон скорости с 280 миль до 315 миль.

Более дешевая стандартная версия с пробегом в 230 миль первоначально была запланирована на 2021 год по цене около 40 тысяч долларов.