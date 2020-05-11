Компания Tesla возобновила работу завода в городе Фремонт, штат Калифорния, несмотря на то, что официального разрешения на это от властей получено не было.

Об этом сообщает издание The Verge.

Компания-производитель электромобилей Tesla возобновила работу своего завода в Калифорнии на минувших выходных. 10 и 11 мая на работу вышли только часть сотрудников завода и за два дня они изготовили около 200 автомобилей Tesla Y и Tesla 3.

По словам работников завода, тем, кто не вышел на смену на выходных, сообщили, что они смогут приступить к работе в другое время в течение недели.

Стоит отметить, что работа завода была остановлена 23 марта — спустя неделю после того, как соответствующее требование, связанное с эпидемией COVID-19, было обнародовано властями штата. В течение этой недели представители компании требовали от властей разрешить продолжать производство автомобилей, мотивируя это тем, что автомобилестроительная отрасль является одной из важнейших для страны.

Разбирательства с чиновниками по вопросу законности остановки работы завода продолжаются по сей день. Одновременно с запуском завода вопреки запрету Tesla подала судебный иск против округа Аламеда с требованием снять ограничения и признать их незаконными.