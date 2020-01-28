До конца текущей недели, или в начале следующей, Украина получит специальные тест-системы, которые будут способствовать диагностике возможного заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.

На данный момент диагностика возможного заражения китайским коронавирусом проводится исключительно путем исключения других заболеваний. Точных методов исследования и диагностики коронавируса, на сегодняшний день, не существует.

“Сначала пациента диагностируют на грипп. Если подтверждения диагноза нет, то проводится диагностика на тип коронавируса, который присутствует в Украине. Диагностические системы есть в лабораторных центрах каждой области страны”, – рассказал Коваль.

В том случае, если такая диагностика окажется безрезультатной, а пациент по-прежнему будет жаловаться на недомогание, то из регионов его образцы биологического материала будут отправлять в Киев, где будут проводить диагностику на все возможные типы вирусов.

Если и это исследование окажется безрезультатным – образцы направят в лабораторию ВОЗ.

Также замминистра рассказал о случае со студентом из Львова. Он приехал в город на автобусе, а домой добрался на такси, где почувствовал симптомы подобные гриппу. После этого студент обратился к медикам, которые обнаружили подозрение на коронавирус.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.