Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.
На данный момент диагностика возможного заражения китайским коронавирусом проводится исключительно путем исключения других заболеваний. Точных методов исследования и диагностики коронавируса, на сегодняшний день, не существует.
“Сначала пациента диагностируют на грипп. Если подтверждения диагноза нет, то проводится диагностика на тип коронавируса, который присутствует в Украине. Диагностические системы есть в лабораторных центрах каждой области страны”, – рассказал Коваль.
В том случае, если такая диагностика окажется безрезультатной, а пациент по-прежнему будет жаловаться на недомогание, то из регионов его образцы биологического материала будут отправлять в Киев, где будут проводить диагностику на все возможные типы вирусов.
Если и это исследование окажется безрезультатным – образцы направят в лабораторию ВОЗ.
Также замминистра рассказал о случае со студентом из Львова. Он приехал в город на автобусе, а домой добрался на такси, где почувствовал симптомы подобные гриппу. После этого студент обратился к медикам, которые обнаружили подозрение на коронавирус.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 января отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса нового типа.
- По информации министерства охраны здоровья, по состоянию на 26 января в Украине еще не зафиксировано случаев заражения новым коронавирусом nCoV 2019.
- 27 января стало известно об одном случае коронавируса, зафиксированном в Киеве. Медики уверяют, что речь идет не о nCoV-2019.