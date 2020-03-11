В Украине в 8 регионов направили немецкие тест-системы для выявления китайского атипичного коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается в канале “Коронавирус инфо” Министерства здравоохранения в Telegram.

“Тесты уже доставлены или будет доставлен в ближайшие дни в Житомир, Тернополь, Днепр, Винницу, Киев, Ровно, Львов, Запорожье. Продолжается прием заказа на закупку тест-систем от других областей. Все тесты сертифицированы ВОЗ. Наборы разработаны с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса”, – сказано в сообщении.

При этом уточняется, что такие тесты помогут ускорить процесс проверки на китайский атипичный коронавирус путем тестирования на местах.

Также при этом подчеркивается, что в данный момент Центр общественного здоровья отлично справляется с теми образцами, которые уже поступили.