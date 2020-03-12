В данный момент тест-системы для выявления коронавируса COVID-19 доставляются в региональные вирусологические лаборатории, в связи с чем сдать тест можно будет в 8 городах Украины.

Об этом заявил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

“Мы уже осуществляем поставку тест-систем в региональные вирусологические лаборатории Минздрава. И теперь тестирование можно будет проводить не только в Киеве, в центральной референс-лаборатории, но еще дополнительно в 9 вирусологических лабораториях”, – отметил он.

По словам Ляшко, тестирование будет проводиться в следующих городах:

• Киеве

• Житомире

• Тернополе

• Днепре

• Виннице

• Ровно

• Львове

• Запорожье.

В Киеве тестирование будет проводиться сразу в двух лабораториях (в Национальной референс-лаборатории и Областной инфекционной лаборатории).

Ляшко уточнил, что сейчас с Министерством финансов Украины обсуждается выделение дополнительных денег для лабораторных центров Министерства здравоохранения.

“Будет приобретено около 20 тысяч упаковок быстрых тестов, которые позволят протестировать 100 тысяч человек. И дополнительно около 600 упаковок тест-систем для тестирования в вирусологических лабораториях”, – рассказал он.

Ляшко добавил, что Минздрав сейчас работает с различными организациями для того, чтобы увеличить количество “точек тестирования” на коронавирус.

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(На видео – с 5:48)