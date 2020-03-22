Об этом он заявил в эфире программы “Подробности недели” на телеканале “Интер”.
“На сегодняшний день тестирование людей без признаков болезни не имеет смысла, потому что тесты не покажут болезнь, если нет признаков. И на сегодняшний день тесты тоже есть. Да, они есть в незначительном количестве, но они есть и тестирования проводятся. Будет больше тестов – это не означает, что всем тем, у кого нет признаков, надо проходить тестирование. Во-первых, ничего не покажет, во-вторых лучше эти тесты использовать для заболевших людей”, – сказал Радуцкий.
Он подчеркнул, что в Украине тестирование проводят людям с такими признаками заболевания, как температура тела выше 38,5 градусов и сухой кашель.
“Я не знаю ни одну страну в мире, даже состоятельные страны, где бы тестирование происходило просто для всего населения”, – пояснил он.
С 38-й минуты
- В Украине медики при необходимости будут проводить тестирование на коронавирус COVID-19 дома у пациентов.