Об этом он заявил в эфире программы “Подробности недели” на телеканале “Интер”.

“На сегодняшний день тестирование людей без признаков болезни не имеет смысла, потому что тесты не покажут болезнь, если нет признаков. И на сегодняшний день тесты тоже есть. Да, они есть в незначительном количестве, но они есть и тестирования проводятся. Будет больше тестов – это не означает, что всем тем, у кого нет признаков, надо проходить тестирование. Во-первых, ничего не покажет, во-вторых лучше эти тесты использовать для заболевших людей”, – сказал Радуцкий.

Он подчеркнул, что в Украине тестирование проводят людям с такими признаками заболевания, как температура тела выше 38,5 градусов и сухой кашель.

“Я не знаю ни одну страну в мире, даже состоятельные страны, где бы тестирование происходило просто для всего населения”, – пояснил он.

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С 38-й минуты