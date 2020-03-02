В Киеве стартовала переаттестация прокуроров региональных прокуратур. В связи с техническими неполадками тестирование нескольких сотен прокуроров было сорвано.

Об этом #Буквам сообщил источник в столичной прокуратуре.

Ранее сегодня в пресс-службе Офиса генерального прокурора сообщили, что в Киеве стартовала аттестация прокуроров региональных прокуратур. Известно, что пройти переаттестацию согласились почти все сотрудники региональных прокуратур.

“По словам Генерального прокурора Руслана Рябошапки, прокуроры активно готовились к прохождению тестирования на знание и умение применять законодательство, поэтому он ожидает, что первый этап успешно пройдет значительное количество региональных прокуроров, участвующих в аттестации”, — отметили в пресс-службе.

По информации источника издания, во второй половине дня две группы прокуроров (около 600 человек) должны были начать сдавать тест на общие способности.

Первая группа должна была начать проходить тестирование в обед, вторая — около 17 часов. Однако по состоянию на 19 часов ни одна из групп не смогла пройти тест.

“Первая группа не успела пройти до конца, а вторая даже не начала”, — сообщил собеседник #Букв.

В связи с тем, что проведение тестов стало невозможным, всех присутствующих вывели из помещений. Часть прокуроров ожидали возобновления тестирования в холле, часть — снаружи под дождем, поскольку помещение не рассчитано на размещение такого большого количества людей.

Неизвестно, когда начнется тестирование и начнется ли сегодня. Многие прокуроры, в том числе прибывшие на тестирование из других областей, не покидают территорию, опасаясь, что пропустят начало тестирования и будут не допущены к нему, как такие, что “не явились”.