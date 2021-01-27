Первое тестовое мероприятие Олимпийских игр в Токио в 2021 году отложат как минимум до апреля из-за ограничений на поездки из-за ситуации с коронавирусом в Японии.

Об этом сообщает Bangkok Post.

Тестовые соревнования по художественному плаванию – финальный отборочный турнир к Играм – должны были пройти в Токийском центре водных видов спорта с 4 по 7 марта, но теперь их отложили как минимум до апреля.

В сообщениях говорится, что Международная федерация плавания (FINA) и Федерация плавания Японии (JASF) определили, что ограничения на въезд иностранных граждан в Японию сделают мероприятие слишком сложным для организации.

Границы Японии в настоящее время почти закрыты для иностранных посетителей, а в Токио и других частях страны действует чрезвычайное положение как минимум до 7 февраля.

Спортсмены, приехавшие в Японию для подготовки к перенесенным из-за коронавируса Играм 2020 года, были освобождены от запрета на въезд, но правительство отменило эту привилегию в начале января 2021.

В декабре руководители Токио-2020 представили 53-страничный свод правил по борьбе с вирусами, который, по их словам, позволит безопасно проводить Игры без вакцины, даже если пандемия еще не будет под контролем.