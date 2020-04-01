Тесты на Covid-19: какие методики выбирают в мире

Правительства разных стран мира призывают компании производить тест-системы для диагностики возможного заражения коронавирусом Covid-19. При этом, существуют разные методики проведения таких тестов, от которых зависит конечный результат.

Об этом говорится в материале Financial Times .

“Тестировать, тестировать и еще раз тестировать”: эти слова стали своего рода лозунгов борьбы с пандемией коронавируса в мире. В прошлом месяце глава Всемирной организации охраны здоровья Тедрос Гебрейесус заявил, что только тестирование может показать реальную картину распространения нового вида инфекции в мире.

Но отсутствие тестов или их недостаток делают эту задачу невыполнимой даже для развитых и богатых стран. Правительства различных государств ищут не просто способ тестировать свое население, но найти максимально дешевый и эффективный способ проведения тестирования.

Какие есть тесты от коронавируса

Есть два основных типа тестов, доступных для диагностики коронавирусной инфекции.

Первый – тест на антиген. Он показывает – есть или нет в организме нового коронавируса, вызывающего Covid-19.

Второй – тест на антитела. Он ищет признаки того, что кто-то был заражен в прошлом.

С того момента, как китайские ученые в середине января опубликовали полный генетический код вируса (Sars-CoV-2), медики используют процедуру, называемую полимеразной цепной реакцией (ПЦР), которая была стандартной практикой в лабораториях в течение 30 лет. Образцы ПЦР могут брать из нескольких разных участков пациента. Самый простой – это мазок из носа. Второй вариант – масок из задней полости горла. Третий вариант – образец из нижних дыхательных путей. Он может дать лучшие результаты.

ПЦР-тесты являются чрезвычайно точным, если их проводят опытные специалисты в хорошо оборудованной лаборатории.

Возможно ли повторное заражение коронавирусом

Первый вид тестов (на антиген) делают, взяв анализ крови. Он определяет, есть ли иммунитет (антитела) вследствие перенесенной инфекции. Небольшое количество крови может быстро показать – есть ли у человека два типа антител против Sars-CoV-2.

Антитела IgM могут указывать на то, что вирус все еще есть в организме. Как правило, они исчезают спустя две недели после заражения. После этого появляются новые антитела – IgG.

Медики предполагают, что несмотря на самостоятельную выработку антител организмом, повторное заражение возможно. Это может произойти как в течение нескольких месяцев, так и на протяжении нескольких лет. Это происходит по причине того, что антитела второго типа (IgG) со временем могут прекращать функционировать.

Какие тесты используют в разных странах

Тесты второго типа, на антитела, являются приоритетными для правительств Великобритании и Германию.

Тесты на антитела должны давать результаты быстрее, чем традиционные ПЦР-тесты, занимая несколько минут, а не несколько часов, хотя в настоящее время разрабатываются гораздо более быстрые наборы антигенов.

Когда органы охраны здоровья разных стран начали осознавать, что вспышка коронавируса может представлять глобальную угрозу, они начали разрабатывать тесты в государственных лабораториях. К примеру, в центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Public Health England, которые уже имели достаточный опыт в использовании ПЦР-технологий для диагностики.

Традиционно, диагностика антигенов проводится в государственном секторе, причем частные компании предоставляют тестовые компоненты, такие как химические реагенты и мазки для образцов пациентов, некоторые из которых были в дефиците.

В каких странах разрабатывают тест-системы

Согласно данным Фонда инновационной диагностики (Find), находящейся в Женеве (Швейцария) некоммерческой группы, которая отслеживает разработку продуктов, второе по величине число компаний, занимающихся тестированием на коронавирус, находится в США. Всего в США 29 таких компаний.

Список Find не отображает некоторых крупных игроков в этой области.

Среди них компания Hologic. Их тесты в США разрешили использовать только в экстренных случаях.

Помимо традиционных тестов на антитела и антигены, исследователи в университетах и биотехнологических компаниях разрабатывают новые оригинальные диагностические технологии.

К примеру, компания Crispr разрабатывает тесты, в основании которых методика редактирования генов. Она может быть адаптирована для распознавания и удаления определенных генетических последовательностей в Sars-CoV-2, которые затем могут быть идентифицированы с помощью изменения цвета.

До 29 марта во всем мире было произведено более 4,9 млн тестов. Но в их число не входят тесты, изготовленные в Китае. В Южной Корее, где население массово тестировали на Covid-19, было произведено 394 тысячи тестов. В Исландии произвели свыше четырех тысяч тестов.