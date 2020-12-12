Тесты на COVID-19 будут делать всем пациентам с признаками респираторного заболевания, – Степанов

В субботу, 12 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине хотят делать не менее 1 миллиона тестов на коронавирус ежемесячно.

Об этом он сообщил во время брифинга.

Министр отметил, что обязательное тестирование проводить даже в тех случаях, когда симптоматика пациента не соответствует коронавирусной болезни.

“Теперь будем тестировать людей с любыми признаками респираторного заболевания, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни. Любые респираторные заболевания – будут проводить ПЦР-тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19 … Хотим делать не менее 1 млн тестов в месяц”, – сказал Степанов.

Речь идет как о ПЦР-тестах, так и о быстрых тестах. Однако положительный результат быстрого теста нужно обязательно подтвердить или опровергнуть ПЦР-исследованием. Он подчеркнул, что тестирование для украинцев будет бесплатным.

Также МОЗ планирует тестировать контактных лиц.