Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко выступил с жестким заявлением в Верховной Раде по поводу оккупации Крыма.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Выступление прозвучало в рамках рассмотрения обращения к международному сообществу об осуждении временной оккупации Крыма, нарушений прав и свобод человека на оккупированных территориях.

Так, сначала на трибуну для выступления вышел нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, который традиционно обвинил в оккупации Крыма “попередников”.

“У меня вопрос не к “слугам народа “, а к “попереднику”: как это так случилось, что Крым перестал быть Украиной?” – заявил Шуфрич.

После этого Петр Порошенко взял слово в ответ и напомнил об агрессии России и ее лидера Владимира Путина.

“Несмотря на то, что у меня инаугурация была в июне, когда уже несколько месяцев продолжалась российская аннексия и российская оккупация, до сих пор ОПЗЖ не могут разобраться, кто виноват в аннексии и агрессии. Мы от имени всего зала информируем вас, что фамилия этого человека – Путин! Тот, кто подал в свой Совет Федерации закон о праве использования российских войск за рубежом. Тот, кто ввел войска, тот, кто убивал крымских татар и украинских патриотов. Тот, кто захватывал и бросал их в тюрьмы. Ахтем Чийгоз может ярко вам об этом рассказать”, – подчеркнул Порошенко.

“Если бы вы открыли глаза и перестали выполнять задачи страны-агрессора, насаждая здесь тезисы российской пропаганды, которые до сих пор имели возможность распространять через свои каналы, которые, к счастью, закрыты. Подчеркиваю, во времена Порошенко вы попытались купить эти каналы за несколько недель до завершения моей каденции. А тогда вы только “топили” за Зеленского”, – добавил политик, обращаясь к ОПЗЖ.

Порошенко завершил свое выступление намеком на известную фанатскую песню о хозяине Кремля Путине.

“Путин – вы сами поняли кто! Слава Украине!” – заявил Порошенко.