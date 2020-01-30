Соответствующее заявление опубликовано на сайте The Guardian.

В среду, 29 января, руководство газеты выступило с официальным заявлением, в котором указало, что СМИ больше не намерено сотрудничать с нефтегазовыми компаниями. Сообщается, что под запрет попадает любой бизнес, в основном занимающийся добычей ископаемого топлива, в том числе — лидирующие в этой сфере компании.

Руководство газеты отметило, что The Guardian и сами неоднократно писали о проблеме глобального потепления и влиянии работы энергетических компаний на климат. Это решение, по их словам, “основано на многолетних усилиях многих в этой отрасли, направленных на предотвращение значимых климатических действий со стороны правительств по всему миру”.

При этом руководство The Guardian признает, что энергетические компании вкладывают немало средств в то, чтобы “отмыть” свою деятельность. В частности, выделяя средства на материалы в различных медиа, в которых внимание акцентируется на “зеленых” инициативах. В The Guardian открыто говорят о том, что около 40% их доходов составляет именно реклама, а решение отказаться от сотрудничества с энергетическими компаниями приведет к финансовым проблемам. Потому журналисты обратились к своим читателям с просьбой продолжать поддерживать их и оценить этот шаг, направленный на уменьшение углеродного следа.

Стоит отметить, что международная независимая неправительственная экологическая организация “Гринпис” высоко оценило поступок The Guardian.

“Это смелый шаг к тому, чтобы покончить с легитимностью ископаемого топлива. Нефтяные и газовые компании теперь находятся рядом с табачными компаниями как предприятия, которые угрожают здоровью и благополучию каждого на этой планете. Другие СМИ, художественные и спортивные организации теперь должны последовать их примеру и прекратить рекламу и спонсорство компаний, работающих на ископаемом топливе”, — сказал Мел Эванс, глава кампании по климату в “Гринпис Великобритания”.