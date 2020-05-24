Американская газета The New York Times на первой полосе опубликовала имена умерших в США от коронавируса.

Об этом сообщается на сайте издания.

Печатная версия вышла под заголовком: “Число жертв приближается к 100 тыс., неисчислимые потери”. Некролог состоит из имен умерших, их возраста и кем они работали.

“В списке не просто имена, это — мы”, — говорится в публикации. А еще издание отмечает, что эпидемию коронавируса в США невозможно измерить цифрами. “Алан Лунд, 81 год, Вашингтон, дирижер с “самым удивительным слухом”… Тереза Эллой, 63 года, Новый Орлеан, известная своим бизнесом по изготовлению булавок и корсажей… Флоренсио Альмасо Моран, 65 лет, Нью-Йорк, единоличная армия… Коби Адольф, 44 года, Чикаго, предприниматель и искатель приключений…”

“Когда страна приближается к мрачной отметке в 100 тыс. смертей из-за вируса, The New York Times изучила некрологи и сообщения о смерти людей. Эта тысяча человек — только один процент из всего списка умерших”, — отмечают авторы публикации.