Об этом сообщается на сайте издания.
Печатная версия вышла под заголовком: “Число жертв приближается к 100 тыс., неисчислимые потери”. Некролог состоит из имен умерших, их возраста и кем они работали.
“В списке не просто имена, это — мы”, — говорится в публикации.
А еще издание отмечает, что эпидемию коронавируса в США невозможно измерить цифрами.
“Алан Лунд, 81 год, Вашингтон, дирижер с “самым удивительным слухом”…
Тереза Эллой, 63 года, Новый Орлеан, известная своим бизнесом по изготовлению булавок и корсажей…
Флоренсио Альмасо Моран, 65 лет, Нью-Йорк, единоличная армия…
Коби Адольф, 44 года, Чикаго, предприниматель и искатель приключений…”
“Когда страна приближается к мрачной отметке в 100 тыс. смертей из-за вируса, The New York Times изучила некрологи и сообщения о смерти людей. Эта тысяча человек — только один процент из всего списка умерших”, — отмечают авторы публикации.
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отдал приказ приспустить национальные флаги в память об умерших от коронавируса.