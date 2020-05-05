Американская газета The New York Times удостоилась Пулитцеровской премии за материалы о режиме Путина и вмешательстве России в дела других стран.

Об этом сообщается на сайте издания.

Так, сотрудники газеты The New York Times получили награды за “серию захватывающих статей о хищническом поведении режима Владимира Путина, написанных с риском для жизни”.

Полный список статей по ссылке.

Также издание удостоилось наград “за захватывающие рассказы, раскрывающие сверхсекретные усилия Китая по подавлению миллионов мусульман с помощью системы трудовых лагерей, жестокости и слежки”.

Пулитцеровская премия была учреждена известным газетным магнатом, основателем Школы журналистики Колумбийского университета Джозефом Пулитцером (1847-1911). Согласно его завещанию, на специально оставленные 2 млн долларов был основан фонд его имени. Впервые награды были вручены в 1917 году.

Премия составляет 15 тыс. долларов. Награда “За служение обществу” не имеет денежного выражения, ее лауреат получает золотую медаль.