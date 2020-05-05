Об этом сообщается на сайте издания.
Так, сотрудники газеты The New York Times получили награды за “серию захватывающих статей о хищническом поведении режима Владимира Путина, написанных с риском для жизни”.
Полный список статей по ссылке.
Также издание удостоилось наград “за захватывающие рассказы, раскрывающие сверхсекретные усилия Китая по подавлению миллионов мусульман с помощью системы трудовых лагерей, жестокости и слежки”.
Пулитцеровская премия была учреждена известным газетным магнатом, основателем Школы журналистики Колумбийского университета Джозефом Пулитцером (1847-1911). Согласно его завещанию, на специально оставленные 2 млн долларов был основан фонд его имени. Впервые награды были вручены в 1917 году.
Премия составляет 15 тыс. долларов. Награда “За служение обществу” не имеет денежного выражения, ее лауреат получает золотую медаль.
- Информационное агентство Reuters удостоилось Пулитцеровской премии за освещение прошлогодних массовых протестов в Гонконге.
- В 2019 году журналисты американских изданий The Wall Street Journal и The New York Times получили Пулитцеровские премии за репортажи и расследования о президенте США Дональде Трампе.