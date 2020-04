Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Сингл отсылает к пандемии коронавируса, которую сейчас переживает весь мир.

В песне есть строчки, которые можно перевести, как: “Жизнь была прекрасна, но теперь мы все в локдауне / Я будто призрак, живущий в городе-призраке”.

В заявлении группы отмечается, что песню начали записывать еще год тому назад, но закончили работать над ней уже в условиях карантина в Британии.

Фронтмен группы Мик Джаггер рассказал, что написал песню вместе с гитаристом Китом Ричардсом. В итоге было решено изменить в композиции несколько строк, чтобы точнее отразить текущую ситуацию, информирует издание Rolling Stone.

Работа над окончательным вариантом “Living in a Ghost Town” шла в условиях самоизоляции. По мнению музыкантов, сингл очень хорошо отражает то, что сейчас происходит во всем мире.

“Это было написано не сейчас, и это довольно странно. Я писал о том, что нахожусь в месте, которое было преисполнено жизни, а теперь, так сказать, лишено жизни… Я просто перебирал струны и примерно за 10 минут написал ее, очень быстро”, – рассказал Джаггер.

The Stones were in the studio recording new material before the lockdown & one song – Living In A Ghost Town – we thought would resonate through the times we’re living in. It’s out at 5pm BST today and you can hear the track and interview on @Beats1 now! https://t.co/MkrRESZwY6 pic.twitter.com/4rHPctkwws

— Mick Jagger (@MickJagger) April 23, 2020