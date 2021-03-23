Ежедневная британская газета The Times на карте обозначила и Украину, и Беларусь как Беларусь.

Об этом сообщают #Буквы.

На развороте, посвященном новостям о коронавирусной болезни, можно увидеть карту Европы, раскрашенную в оттенках синего, желтого и красного (в зависимости от темпов роста заболеваемости).

В частности, изображены Украина и Беларусь. Украина обозначена красным и подписана как “Беларусь”, показатель роста заболеваемости — +43,8%. Так же Беларусью подписано и Беларусь.

Этот номер вышел в печать во вторник, 23 марта. Также печатная версия доступна для просмотра онлайн.

Издание пока не прокомментировало ошибку, не извинилось за нее. Реакции МИД Украины также не было.