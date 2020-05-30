Twitter — не правительство, но может бороться с Трампом — The Verge

Республиканцы, которые недавно предупреждали о “захвате интернета правительством”, сейчас делают шаг назад — пытаются превратить Интернет в правительство.

Итак, является ли Twitter публичной организацией, которая не заслуживает защиты Первой поправки? Нет, это глупо, но в этой идее есть хоть какая-то ирония, когда она касается Интернет-компании. Гиганты социальных сетей, такие как Twitter, Facebook и Reddit, давно продают себя под видом благородных общественных площадок. В этом виде они объединяют людей по всему миру и даже поднимают их из нищеты от разобщенности, обеспечивая им право на свободу выражения.

О Facebook

В 2017 году, где-то на пике самоосознания Facebook, Марк Цукерберг поделился своим видением своей социальной сети как своего рода квази-правительства, которое находится между социальными институтами и настоящими правительствами:

Наш мир взаимосвязан больше, чем когда-либо, и мы сталкиваемся с глобальными проблемами, которые выходят за национальные границы. Как крупнейшее мировое сообщество, Facebook может исследовать примеры того, как управление сообществом может работать в масштабе.

Facebook продолжал создавать институты, которые очень похожи на систему сдерживания и противовесов настоящего правительства. В этом году компания представила членов своего нового наблюдательного совета — что-то вроде высшего суда в Facebook. Они могут давать консультации по вопросам политики Facebook и даже противостоять генеральному директору Facebook. В группу входят несколько политических аристократов, в том числе бывший премьер-министр Дании. Вот что Цукерберг сказал о группе:

Совет будет сторонником нашего сообщества — поддерживая право людей на свободу выражения мнений и следя за тем, чтобы мы выполняли свои обязанности по обеспечению безопасности людей.

Это звучит очень похоже на то, что говорит правительство!

Роль чего-то похожего на правительство, которую принял Facebook, привела его к такой позиции касательно свободы слова, какая часто подрывает его способность управлять своим сообществом.

Facebook все еще пытается выглядеть нейтральным в отношении контролирования высказываний. В своем публичном выступлении о свободе слова в прошлом году Цукерберг заявил, что Facebook не проверяет фактическую политическую рекламу, поскольку “частная компания не вправе подвергать цензуре политиков или новости в области демократии”. Когда генеральный директор Twitter Джек Дорси взялся за Трампа на этой неделе, Цукерберг нокаутировал соперника на телеканале Fox News.

“У нас иная политика, чем в Twitter. Я твердо верю, что Facebook не должен быть арбитром правды для всего, что люди говорят онлайн”, — заявил Цукерберг, политика компании не сильно отличается от политики Twitter.

О Reddit

Facebook — самый крупный пример площадки с большим количеством пользователей, но, опять же, он не является уникальным. Во время выборов 2012 года Reddit проводил свою Интернет-кампанию. Основатель Reddit Алексис Оганян нес из города в город “Декларацию о свободе Интернета”.

Они действительно написали ее на гигантском плакате, как революционные косплееры:

К сожалению, эпоха просвещения Reddit быстро рухнула и сгорела, так как компания пыталась усидеть на двух стульях: представать перед своими пользователями, как правительство, которое будет отстаивать почти неограниченное право на свободу слова, а также предлагать рекламодателям, чтобы их бренды жили рядом с нюхательным табаком, расизмом и ню-фото знаменитостей.

Когда Reddit позволил нацистам беситься на своем веб-сайте, чтобы показаться принципиальным, он начал выглядеть как несостоятельное государство. В конце концов, компания поняла, что не сможет выжить, притворяясь правительством, поэтому приняла более строгие правила модерации и борьбы с агрессивным поведением и начала постепенно изолировать и запрещать целые форумы, заполненные нарушителями спокойствия.

Что насчет Twitter?

Также есть Twitter. Twitter однажды назвал себя “крылом свободы слова для партии свободы слова” — эта содержательная доктрина прилипла к компании как неприятный запах, поскольку она была подхвачена плохими актерами. Twitter и его коллеги в отрасли давно придерживаются принципа “чем больше реплик, тем лучше”, несмотря на внутреннее признание того, что во многих случаях это опасное предположение со смертельными последствиями. Я уверен, что технические провидцы действительно верят, что они делают правильные вещи, добиваясь максимальной свободы слова, хотя удобно, что этот принцип кажется полезным и для роста.

С другой стороны, Twitter, Facebook и другие крупные социальные сети в последние годы явно усилили защиту от плохого контента. Организованные агрессивные кампании преследования и рост дезинформации, спонсируемой государством, угрожают целостности сетей. Надежная модерация — это не просто право на выражение мнений, обеспеченное Первой поправкой, это также и рациональный выбор бизнеса. Так почему же эти компании так боятся публично лишать себя права на модерирование? Один ответ — запугивание.

В последние годы технологические компании осаждались кампанией правых против “предвзятости”, которую возглавил президент Трамп и видные республиканцы. Несмотря на то, что иски консерваторов, связанные с предвзятостью, обычно терпят неудачу в суде , технологические компании постоянно боятся беспорядочной ярости президента и гнева его сторонников. Как только Twitter отметил твит Трампа на этой неделе как фейк, депутаты Белого дома начали запугивать сотрудника Twitter, он начал получать угрозы убийством. Трамп ясно дал понять, что если его игнорировать, будут серьезные и немедленные последствия.

Волна реакционного негодования Трампа захватила и Республиканскую партию. Товарищи-республиканцы, которые когда-то осуждали его, как шута и обманщика, теперь являются часть двигателя его злости и мести. Он избежал всякой подотчетности при исполнении служебных обязанностей, что, по-видимому, убедило товарищей-республиканцев в том, что им сойдет с рук даже такая непопулярная политика в год выборов.

Между тем, мы переживаем много чрезвычайных ситуаций одновременно. Более 100 тысяч человек умерли от нового коронавируса, и, вероятно, многие из этих смертей могли быть предотвращены компетентными действиями власти. В этом году более 40 миллионов человек зарегистрировались, как безработные, создав угрозу новой Великой депрессии. Полицейские продолжают безнаказанно убивать чернокожих, провоцируя национальный траур и общественные беспорядки. Страна вновь сталкивается с геополитическими угрозами со стороны стран, которые намерены разрушить хрупкий механизм американской демократии. Усугубляя всю эту травму, мы обременены президентом, который по любым мыслимым стандартам не в состоянии обслуживать общественность.

Модерационные решения Facebook и Twitter могут показаться легкомысленным отвлечением в нормальное время, но в условиях правления Трампа они должны рассматриваться в более широком контексте американской жизни. Когда защитные меры, которыми, как мы думали, мы должны были предотвратить ущерб от кого-нибудь вроде Дональда Трампа, потерпели неудачу, что остается делать? У кого еще есть достаточно сил, чтобы помочь переломить ситуацию, в которой правительство скатилось к авторитаризму и коррупции? Что если один из этих людей является генеральным директором Twitter?

Президентство Трампа было определено жестокостью и хаосом, но одно было непротиворечивым: человек любит постить в Twitter. Он использовал Twitter во время своей первой президентской кампании, чтобы атаковать традиционные институции. Не было ни одного дня в 2016 году, когда возмутительные твиты президента не показывали в новостях по телевизору. Twitter, возможно, в последующие годы принимал во внимание свою роль в оказании помощи Трампу в избрании, но публично придерживался позиции, что президентские твиты достойны новостей и важны для демократии — даже если президент нарушает политику Twitter.

До сих пор президент был выше закона в Twitter. Джек Дорси наконец принял меры против президента, который хочет отменить любой контроль над его властью, как над государственной, так и над персональной.

Республиканцы потратили годы, рассказывая ложную историю о преследовании консерваторов, и теперь они пытаются убить своего воображаемого монстра. Трамп и его союзники хотят лишить Twitter права на свободу слова только за то, что он осуждает ложь и дурное поведение президента. Они планируют сделать это, повернув демократическое видение Интернета против себя: ложно утверждая, что социальные платформы не являются публичными по своей сути, но являются публичными юридически. Не имея возможности управлять, Трамп хочет возложить на Twitter ответственность за управление.

Twitter не правительство, но у него есть власть, которой нет у правительства. Он имеет право сказать, что президент лжет. Он имеет право не распространять его призывы к насилию. И он имеет право полностью его забанить. Twitter обладает такими же правами, как и мы с вами, из-за Первой поправки, которая запрещает правительству ограничивать то, что мы говорим, или заставлять говорить то, что оно хочет. В некотором смысле, Джек Дорси получил именно то, что хотел. Он является лидером крыла свободы слова партии свободы слова.

На этот раз ответом на плохой спич, будет больше спича. высказывания будет больше речи. Twitter говорит громко.