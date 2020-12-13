Об этом сообщается на сайте phys.org.
Результаты, опубликованные в журнале PLOS Computational Biology, показали, что утки, крысы, мыши, свиньи и куры имеют более низкую восприимчивость к инфекции по сравнению с людьми.
“Знание того, какие животные восприимчивы к SARS-CoV-2, помогает нам предотвратить накопление резервуаров животных, из-за которых коронавирус может появиться повторно в более поздний период. Наши результаты дают ключ к разгадке того, почему норки, которые тесно связаны с хорьками, заражаются этой болезнью. Хотя мы также обнаружили потенциальную восприимчивость к заражению кошек, но до сих пор нет известных случаев заражения людей от их домашних животных”, – говорит Луис Серрано, профессор исследований ICREA, директор CRG и автор исследования.
В данной статье были изучены десять видов. У пяти видов – людей, кошек, хорьков, циветт и собак – зарегистрированы случаи заражения SARS-CoV-2. Сообщений о заражении других пяти видов – мышей, крыс, свиней, кур и уток – нет.
Исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы проверить, как коронавирус использует свои шипованные белки для проникновения в клетки различных животных. Основной точкой входа на поверхность клетки является рецептор ACE2, который связывается с белком-шипом.
Варианты рецептора ACE2 у людей, за которыми следуют хорьки, кошки, собаки и циветты, имеют наивысшую степень связывания с вирусным белком, в то время как мыши, крысы, куры и утки имеют низкую степень связывания.
Однако одной аффинности связывания недостаточно для оценки восприимчивости клетки к инфекции. Исследователи также проверили индекс кодоновой адаптации различных видов – насколько эффективно коронавирус захватывает механизмы клетки после того, как попал в нее. Чем эффективнее процесс, тем лучше коронавирус может создавать белки, необходимые для репликации.
Самый высокий индекс кодоновой адаптации имеют люди, куры и утки, тогда как другие виды адаптированы хуже.
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