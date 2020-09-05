С сентября на docuspace.org стартует показ документального фильма режиссера Лайзы Менделуп "Подбородок". Лента рассказывает о жизни популярных американских инстаграм-блоггеров. Индустрия блоггинга способна принести миллионный заработок, но одновременно это прагматичный мир.

Красивом 16-летнем Остину Тестеру становится тесно в родном городе. В Интернете парня обожают тысячи молодых девушек, но ему этого мало. Наконец Остина находит менеджер из Лос-Анджелеса и осуществляет его мечты. Но к такой ли жизни стремился юноша. Фильм “Подбородок” имеет отличия американского кинофестиваля “Сандэнс” и британского Sheffield Doc/Fest. Украинскому зрителю этот фильм будет доступен на платформе DOCUSPACE до конца сентября.

Популярная певица, композитор, ютюб-блогер и амбасадорка фильма “Подбородок” Jerry Heil рассказала о своем опыте в соцсетях:

“Не все двери открываются, когда ты становишься знаменитым, как полагает главный герой. В тебе должна оставаться человечность. Однако это неправда, что начинающий без команды не способен создать свой бренд в соцсети. Когда я запускала “Охранаотмена”, нас было только двое! Без вливаний, поэтому все возможно, если вы решите, что блогерство – это ваше”.

О взлетах и падениях популярных украинских блоггеров-тинейджеров, о границе между съемками документального кино и видеоблогерством, а также об особенностях построения успешных фестивальных стратегий поговорим во время сопроводительных онлайн-дискуссий, которые будут транслироваться на docuspace.org, а также в Facebook и YouTube фестиваля Docudays UA.

11 сентября / 19:00

Мегапопулярность в соцсетях: как на самом деле живут блогеры?

Аудитория соцсетей жестокая и капризная, а рекламодатели требовательны и изменчивы, поэтому нацеленные на успех блогеры вынуждены работать и днем, и ночью, чтобы раскрутиться. Чем на самом деле жертвуют блогеры ради своей популярности? Как вести себя с хейтерами и недобросовестными рекламодателями, как не попасть на крючок киберпреступников. Что делать подростку в Украине, который хочет зарабатывать в интернете, но законодательно не имеет такой возможности?

18 сентября / 19:00

Tête-à-tête с Лайзой Менделуп и Остином Тестером

16-летняя звезда видеоблогинга и режиссер-документалистки в определенном смысле находятся в одной лодке – оба обращаются к миру с помощью камеры.

Впрочем, о том, где проходит граница между съемками документального кино и видеоблогерством, о частном и публичном перед видео- и кинообъективе, об обманчивой простоте работы с “подвижными изображениями” и социальными сетями, а также об отношениях между собой, расскажут режиссер фильма “Подбородок” Лайза Манделуп и ее герой – видеоблогер Остин Тестер.

25 сентября / 19:00

DOCU/PRO talk со Стефани Фукс

Об особенностях построения успешных фестивальных стратегий для документальных фильмов расскажет Стефани Фукс, менеджер Autlook Filmsales, дистрибьюторка фильма “Подбородок”. Autlook Filmsales является одной из самых влиятельных сейлз агентств на рынке документального кино.

DOCUSPACE – это онлайн-кинотеатр Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Ежемесячно на этой платформе появляются новые документальные фильмы.

По вопросам дополнительной информации по сентябрьского релиза в онлайн-кинотеатре DOCUSPACE обращайтесь по адресу [email protected].

Ирина Сидоренко,

Коммуникационная менеджеру правозащитного департамента Docudays UA

(063) 763 92 07