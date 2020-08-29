Такое заявление она сделала в комментарии Euronews.
“Так как это кризис внутри страны, и он не направлен против какого-либо государства, то мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны. Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия – это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения”, – отметила Тихановская.
Она уточнила, что деятельность оппозиционного Координационного совета по трансферу власти сейчас направлена на диалог с правительством.
“Мы надеемся, что диалог начнется как можно быстрее, чтобы политический кризис не ударил очень сильно по экономике страны”, – сообщила Тихановская.
Стоит отметить, что в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий данный пост с 1994 года.
Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.
Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек. Известно о троих погибших.
С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.
- 14 августа оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Представители белорусской оппозиции заявили, что выступают за “хорошие отношения” как со странами Евросоюза, так и с Россией.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 19 августа Евросовет обнародовал заявление, согласно которому Европейский союз в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
- 21 августа от имени оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Верховный суд страны была подана жалоба о признании президентских выборов недействительными.