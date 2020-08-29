Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что видит Россию участницей переговорного процесса для разрешения политического кризиса в стране – в случае, если возникнет необходимость международного посредничества.

Такое заявление она сделала в комментарии Euronews.

“Так как это кризис внутри страны, и он не направлен против какого-либо государства, то мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны. Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия – это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения”, – отметила Тихановская.

Она уточнила, что деятельность оппозиционного Координационного совета по трансферу власти сейчас направлена на диалог с правительством.

“Мы надеемся, что диалог начнется как можно быстрее, чтобы политический кризис не ударил очень сильно по экономике страны”, – сообщила Тихановская.

Стоит отметить, что в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий данный пост с 1994 года.

Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек. Известно о троих погибших.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.