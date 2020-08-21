От имени оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Верховный суд страны подана жалоба о признании президентских выборов недействительными.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Запад”.

Жалобу подал адвокат Максим Знак, представляющий интересы Тихановской.

“Жалоба подана. Решение о начале производства будет в течение 3 дней”, – заявили в объединенном штабе оппозиции.

Суть требований объяснила в Facebook доверенное лицо Тихановской – Ольга Ковалькова.

“Суть требования: отменить решение ЦИК от 14 августа 2020 года и признать выборы президента Республики Беларусь, состоявшиеся 9 августа 2020 года, недействительными”, – отметила она.

Ковалькова уточнила, что в Верховный суд Беларуси были поданы “тысячи документов, подтверждающих систематические нарушения, допущенные от начала кампании и до дня голосования”.

“Основное нарушение – это фальсификация итоговых протоколов голосования, где количество проголосовавших за Светлану Тихановскую в разы меньше подтвердивших свой голос в коллективном обращении. Мы продолжаем использовать все механизмы защиты голосов избирателей и нашей победы”, – подытожила Ковалькова.

Как информирует “Интерфакс-Запад”, накануне экс-кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая также подала в Верховный суд жалобу на признание недействительными выборов.

Ранее все кандидаты в президенты, за исключением Александра Лукашенко, подали в ЦИК жалобы на итоги выборов. ЦИК отклонил все жалобы.

Стоит отметить, что в Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий данный пост с 1994 года.

Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек. Известно о троих погибших.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.