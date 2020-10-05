Об этом сообщили в Telegram-канале ее пресс-службы “Пул первой”.

В понедельник, 5 октября, Тихановская, находясь в Берлине, встретилась с представителями белорусской диаспоры.

Участники встречи задали ей вопрос по поводу того, с кем бы она хотела встретиться как политик.

“С Владимиром Путиным — чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко”, — ответила она.

На вопрос о том, с кем Светлана хочет увидеться не как политик, она ответила, что хочет увидеться с мужем – Сергеем Тихановским.