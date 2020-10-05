Об этом сообщили в Telegram-канале ее пресс-службы “Пул первой”.
В понедельник, 5 октября, Тихановская, находясь в Берлине, встретилась с представителями белорусской диаспоры.
Участники встречи задали ей вопрос по поводу того, с кем бы она хотела встретиться как политик.
“С Владимиром Путиным — чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко”, — ответила она.
На вопрос о том, с кем Светлана хочет увидеться не как политик, она ответила, что хочет увидеться с мужем – Сергеем Тихановским.
Ранее сообщалось, что Тихановкая убеждена, что Путин станет для белорусов национальным героем, если поддержит протестующих.
Напомним, 14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси, по которым якобы одержал победу Александр Лукашенко, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета. Его цель — “обеспечение трансфера власти”.
10 сентября парламент Литвы официально назвал Светлану Тихановську законным президентом Беларуси, а КР — “единственными законными представителями белорусского народа”.
В президиум КР вошли 7 человек. Сейчас все они арестованы или выехали за границу. Последней выехала лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич, она в Германии.
- Между тем власти Беларуси возобновила обсуждение дорожных карт по интеграции с Россией в так называемую Союзное государство.
- На улицах белорусских городов начали раздавать бесплатные газеты с призывами к “восстановлению единой страны” и объединения Беларуси и России.