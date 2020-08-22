Светлана Тихановская, которая была кандидатом на президентских выборах в Беларуси, не считает, что народ большинством голосов избрал именно ее.

Об этом она рассказала в интервью независимому телеканалу “Белсат”.

На сегодняшний день Тихановская живет в Литве и не собирается возвращаться в родную страну “при нынешней власти”.

Такое решение Тихановская пояснила тем, что в такое время “она и ее семья не будут в безопасности”.

Она также пояснила, что не считает себя избранным президентом Беларуси.

“Сейчас я понимаю, что для многих именно этот момент принципиален, но на самом деле сейчас важно лишь то, что у нас украли право выбора. Это очевидно всем и каждому, что эти выборы проходили с многочисленными нарушениями. И эти выборы были сфальсифицированы. И сейчас невозможно узнать процентное соотношение, и это уже не имеет значения. Важно то, что у нас украли это право на честные выборы. И только новые честные, прозрачные выборы могут восстановить справедливость. Но эти выборы должны уже быть не с этим составом ЦИК, к которому у людей нет доверия. На эти выборы должны быть допущены все наблюдатели, не только белорусские, но и зарубежные. И только тогда мы сможем понять, кто на этих выборах победил”, – пояснила свою позицию Тихановская.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против многих белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.