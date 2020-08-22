Об этом она рассказала в интервью независимому телеканалу “Белсат”.
На сегодняшний день Тихановская живет в Литве и не собирается возвращаться в родную страну “при нынешней власти”.
Такое решение Тихановская пояснила тем, что в такое время “она и ее семья не будут в безопасности”.
Она также пояснила, что не считает себя избранным президентом Беларуси.
“Сейчас я понимаю, что для многих именно этот момент принципиален, но на самом деле сейчас важно лишь то, что у нас украли право выбора. Это очевидно всем и каждому, что эти выборы проходили с многочисленными нарушениями. И эти выборы были сфальсифицированы. И сейчас невозможно узнать процентное соотношение, и это уже не имеет значения. Важно то, что у нас украли это право на честные выборы. И только новые честные, прозрачные выборы могут восстановить справедливость. Но эти выборы должны уже быть не с этим составом ЦИК, к которому у людей нет доверия. На эти выборы должны быть допущены все наблюдатели, не только белорусские, но и зарубежные. И только тогда мы сможем понять, кто на этих выборах победил”, – пояснила свою позицию Тихановская.
Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.
Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.
14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против многих белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
- Ранее депутаты Европейского парламента заявили, что не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС отметили, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.