Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила непризнанного президента Александра Лукашенко террористом и пообещала амнистию за его поимку.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале оппозиционерки.

“Наша страна окончательно превратилась в место преступления. Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники – террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления. […] Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным Антикризисным Управлением объявляю Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки”, — говорится в заявлении.

Кроме того, Тихановская заявила, что белорусы справятся с тем, чтобы привлечь к ответственности причастных к фальсификации выборов, без государственной судебной системы, поскольку она не работает.

Также лидер оппозиции опубликовала “План Народного Трибунала”, который, по ее словам, призван “остановить беззаконие и показать, что бояться должны не протестующие белорусы, а те, кто совершает преступления против них”.

Этот план состоит из следующих шести пунктов:

Первый. Нейтрализовать тех, кто нарушает право белорусов на протест — “идеологов и пособников режима, которые устраивают репрессии на местах, угрожая увольнениями, отчислениями и тюрьмой”.

“Объединяемся, отстаиваем коллег и соратников перед теми, кто пытается давить на них, – и таким образом останавливаем беззаконие на местах. Это реально сделать в каждой компании или больнице и на каждом предприятии. Независимые профсоюзы и группы самоуправления – проявите солидарность!”, — призвала Тихановская.

Параллельно с этим, уверяет оппозиционерка, международная группа ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией.

Второй. Тихановская призывает собирать и проверять доказательства преступлений режима через централизованную систему фиксации, разработанную Народным антикризисного управления.

“Каждый нарушитель закона, который будет способствовать сбору доказательств, облегчит свою судьбу или даже получит амнистию”, — заверила она.

Третий. Оппозиционерка объявила, что сотрудники силовых структур смогут с помощью специальной программы предоставить свидетельства исполнения преступных приказов и впоследствии рассчитывать на амнистию или смягчение уголовной ответственности.

Четвертый. Будет проведен “процесс Народного Обвинения” по материалам, собранным через систему фиксации и подтверждения преступлений.

“Мы не выносим приговор до честного суда, но все люди, за обвинение которых проголосует народ Беларуси, первыми будут привлечены к ответственности”, — пояснила оппозиционерка.

Пятый. 20 декабря после подведения итогов должен состояться массовый марш с заявлением Народного Обвинения.

Шестой. Лица, большинство признает виновными, могут быть захвачены и принудительно доставлены в органы власти.

“Если большинство голосует за то, что эти люди должны быть преданы суду, то по статье 109 УПК РБ каждый гражданин имеет право захватить и принудительно доставить в орган власти лицо, застигнутое при совершении преступления или попытке скрыться после его совершения. Это касается не только Александра Лукашенко, но и всех, чьи преступления будут засвидетельствованы народом”, — заявила оппозиционерка.

По словам Тихановской, помощь в захвате “главных преступников” будет вознаграждена амнистии или серьезным смягчением ответственности за совершенные ранее преступления.