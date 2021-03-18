Об этом она сказала в своем видеообращении.

Тихановская впервые сама назвала себя лидером, избранным белорусским народом и призвала белорусов проголосовать за переговоры с властью на платформе “Голос”.

“Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем — через переговоры при международном посредничестве. Перед 25 марта мы Вместе с Координационным Советом, ByPol [инициатива, созданная бывшими силовиками, которые не поддерживают режим Лукашенко], фондами солидарности и другими демократическими силами, мы запускаем большое голосование на платформе “Голос”. Наша с вами общая задача — сделать так, чтобы проголосовал каждый ответственный беларус”, — сказала она.

По словам Тихановской, переговоры помогут разрешить кризис в стране, в которой “закрывают бизнесы, цены растут, а пенсии и зарплаты падают”.

“Из Беларуси уходят инвесторы и торговые партнеры. А главное — в стране никто не чувствует себя безопасно. В своих домах люди вздрагивают, когда слышат шум за дверью. И боятся вызова к начальству, потому что всякий раз ждут, что им не продлят контракт”, — заявила Тихановская.

Экс-кандидат подчеркнула, что белорусы выбирают не оружие, а ненасильственный протест и честный голос.

Она объяснила, что голосование запускается для проведения переговоров “с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы”.

Переговоры будут представлять собой серию встреч на разных уровнях. Переговорные группы разных сторон смогут выработать решения, как вывести страну из кризиса — не допустив новых жертв и не заключая тайных сделок.

“Чтобы сделать это заявление, я семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную, профессиональную команду. Все они на нашей стороне. И пришло время воспользоваться этой помощью. Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур — ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками”, — сказала лидер оппозиции.

Чтобы проголосовать, необходимо установить чат-бот платформы “Голос”. Тихановская подчеркнула, что голосование будет анонимным.