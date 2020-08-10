Кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требует провести повторный подсчет голосов.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY.

Как отметила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, в жалобе кандидат указала, что при подсчете голосов были совершены нарушения законодательство, соответственно, требуется проведение повторного подсчета голосов с проверкой действительности сведений о тех, кто проголосовал, подлинности бюллетеней, протоколов для голосования.

“В случае невозможности проведения повторного подсчета голосов выборы на отдельных участках должны быть признаны недействительными на основании ст. 79 Избирательного кодекса”, — говорится в жалобе.

Нарушения, зафиксированные независимыми наблюдателями, перечислены в жалобе.