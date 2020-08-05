Об этом Тихановская рассказала газете Bild.
“Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это справедливые выборы”, — сказала Тихановская.
Она заявила, что Лукашенко превратил Беларусь в страну, где люди должны делать выбор: купить кусок хлеба, пачку молока или лекарства.
“Нам надоело, что нами управляет этот диктатор”, – добавила Тихановская.
Также она заявила, что боится Лукашенко, так как видит, на что он способен ради власти.
- Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. 14 мая действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подал в центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах. Он баллотируется в шестой раз.
- Штабы трех оппозиционных белорусских политиков: Тихановской, Бабарико и Цепкало объединились. Виктора Бабарико называли главным соперником Лукашенко в борьбе за президентский пост. По информации опроса СМИ, за него могли проголосовать до 50% белорусов. В июне Бабарико обвинили в финансовых преступлениях и арестовали, ЦИК Беларуси отказал ему в регистрации кандидатом в президенты.