Оппозиционерка Светлана Тихановская попросила канцлера Германии Ангелу Меркель связаться с президентом Беларуси Александром Лукашенко и сообщить ему, что белорусы не хотят войны, а только справедливых выборов.

Об этом Тихановская рассказала газете Bild.

“Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это справедливые выборы”, — сказала Тихановская.

Она заявила, что Лукашенко превратил Беларусь в страну, где люди должны делать выбор: купить кусок хлеба, пачку молока или лекарства.

“Нам надоело, что нами управляет этот диктатор”, – добавила Тихановская.

Также она заявила, что боится Лукашенко, так как видит, на что он способен ради власти.