Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська ответила на вопрос о том, считает ли она оккупированным Россией Крымский полуостров.

Об этом шла речь в ее интервью Литовскому национальному телевидению (LRT).

Как известно, в июле Тихановская столкнулась с критикой в ​​свой адрес после того, как не ответила на вопрос относительно Крыма. В интервью изданию “Медуза” Тихановская заявила: “Я понимаю, что вопрос о Крыме раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть”.

Впоследствии в интервью Euroradio тогда еще кандидат в президенты сказала: “Юридически Крым украинский, а фактически — российский”.

Литовские журналисты вновь попросили политика выразить свою позицию по Крыму, отметив, что литовцы хотели бы знать ее. На этот раз Тихановская заявила, что ранее озвученный ею тезис — такой, “который принят в Беларуси”.

“Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым “de jure” украинский, а “de facto” — российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие с этими законами”, — сказала она.

При этом она подчеркнула, что вопрос Крыма — сейчас не актуален для Беларуси.

“Но опять же у нас задача стоит — разобраться с ситуацией в Беларуси, то, что волнует наш народ, это новые, честные выборы. Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас”, — добавила Тихановская.

Ранее Тихановская заявила, что видит Россию участницей переговорного процесса по разрешению политического кризиса в Беларуси в случае, если возникнет необходимость международного посредничества.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа Светлана Тихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. Впоследствии Литва предоставила политическое убежище еще одиннадцати гражданам Беларуси.