Ролик опубликован на YouTube канале Сергея Тихановского “Страна для жизни”.

“Сегодня, 18 августа, день рождения у моего мужа Сергея Тихановского. Он не будет встречать его с семьей, в кругу друзей. Он будет встречать его в тюрьме. Он был задержан в Гродно по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб. Чтоб он замолчал и не участвовал в избирательной кампании, его облили грязью, подбросили деньги, обвинили, что он действовал не от чистого сердца, а в интересах другого государства”, — сказала Тихановская.

Она передала белорусам слова Сергея Тихановского и попросила их продолжать выходить на протесты и не сдаваться.

“Мой муж Сергей Тихановский просит, чтоб я передала вам его слова: он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтоб вы не сидели, а сделали всё, чтоб жить в стране для жизни”, — подчеркнула Тихановская.