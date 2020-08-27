Тихановская считает, что белорусы добьются ухода Лукашенко мирным путем

Об этом она рассказала в интервью радиостанции “Эхо Москвы”.

Она отметила, что Координационный совет действует в рамках закона. И протесты, забастовки идут полным ходом.

“И люди не сдадутся, не прекратят, пока не будет выполнено главное их требование. Протесты не выдыхаются. Они идут своим чередом. Конечно, в течение недели где-то степень накала может понижаться, но на выходных все вернется в свое русло. И главная причина, что люди больше не готовы принимать президента. Они утратили к нему доверия, и мы будем идти до победы”, – отметила Тихановская.

Она также подчеркнула, что протесты принципиально мирные.

“Белорусы — мирный народ, и мы не будем переходить эту грань ни в коем случае. У нас люди хотят одного — чтобы Лукашенко ушел. И мы этого добьемся путем мирных демонстраций и забастовок. И протесты не угаснут, забастовки не угаснут, потому что белорусы четко понимают, чего они хотят. А они хотят, чтобы имели место честные, новые выборы, где бы они смогут выбрать себе нового президента”, – сказала главная соперница Лукашенко.

Кроме того, она добавила, что власть просто вынуждена будет пойти на переговоры с Координационным советом.