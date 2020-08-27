Тихановская считает, что белорусы добьются ухода Лукашенко мирным путем

Об этом она рассказала в интервью радиостанции “Эхо Москвы”.
Она отметила, что Координационный совет действует в рамках закона. И протесты, забастовки идут полным ходом.
“И люди не сдадутся, не прекратят, пока не будет выполнено главное их требование. Протесты не выдыхаются. Они идут своим чередом. Конечно, в течение недели где-то степень накала может понижаться, но на выходных все вернется в свое русло. И главная причина, что люди больше не готовы принимать президента. Они утратили к нему доверия, и мы будем идти до победы”, – отметила Тихановская.
Она также подчеркнула, что протесты принципиально мирные.
“Белорусы — мирный народ, и мы не будем переходить эту грань ни в коем случае. У нас люди хотят одного — чтобы Лукашенко ушел. И мы этого добьемся путем мирных демонстраций и забастовок. И протесты не угаснут, забастовки не угаснут, потому что белорусы четко понимают, чего они хотят. А они хотят, чтобы имели место честные, новые выборы, где бы они смогут выбрать себе нового президента”, – сказала главная соперница Лукашенко.
Кроме того, она добавила, что власть просто вынуждена будет пойти на переговоры с Координационным советом.
Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.
Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.
14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против многих белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
- Ранее депутаты Европейского парламента заявили, что не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС отметили, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.