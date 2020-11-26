Об этом она рассказала в интервью “Радио Свобода”.

Как известно, Тихановская впервые заявила, что в ближайшее время посетит Киев, в середине октября. Ожидалось, что визит состоится после местных выборов 25 октября.

Сейчас дата этого визита все еще не утверждена.

“Я хочу сказать большое спасибо украинцам, которые нас поддерживают, и украинскому правительству. Мы постоянно слышим слова поддержки. И Украина присоединилась к европейским санкций, не признала легитимность Лукашенко. Братский народ поддерживает нас, замечательно. К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точно, согласовываем”, — отметила Тихановская.

Лидер оппозиции добавила, что переговоры ведет с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Этот визит должен быть “дружественной встречей”, и Украина не выдвигает каких-либо условий для ее проведения, отметила Тихановская.

Ранее Кулеба заявлял, что украинская сторона готова вести диалог с белорусской оппозицией, но она должна определиться со своей позицией относительно российской агрессии против Украины.

“Но я, как министр иностранных дел, должен убедиться, какова позиция этих людей относительно российской агрессии в отношении Крыма, если они придут к власти, в том числе при нашем содействии. Тогда, я буду готов с ними встречаться, потому что то, что они сейчас озвучивают — это ни о чем. Это все вопросы, которые требуют ответа, потому что это реальная политика, и все это имеет последствия для нашей страны”, — отметил Кулеба.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников также заявлял, что белорусская оппозиция должна определиться с позицией по Крыму и Донбассу.

“Если вы не определились, что у вас есть страна, оккупированная северным соседом, у вас демократии не будет. Будьте готовы, что вы (белорусская оппозиция, — ред.) должны четко cказать, что Крым является украинским и весь Донбасс — это Украина”, — сказал Резников, обращаясь к Веронике Цепкало, одной из лидеров белорусской оппозиции.