Об этом она рассказала в интервью “Радио Свобода”.
Как известно, Тихановская впервые заявила, что в ближайшее время посетит Киев, в середине октября. Ожидалось, что визит состоится после местных выборов 25 октября.
Сейчас дата этого визита все еще не утверждена.
“Я хочу сказать большое спасибо украинцам, которые нас поддерживают, и украинскому правительству. Мы постоянно слышим слова поддержки. И Украина присоединилась к европейским санкций, не признала легитимность Лукашенко. Братский народ поддерживает нас, замечательно. К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точно, согласовываем”, — отметила Тихановская.
Лидер оппозиции добавила, что переговоры ведет с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Этот визит должен быть “дружественной встречей”, и Украина не выдвигает каких-либо условий для ее проведения, отметила Тихановская.
Ранее Кулеба заявлял, что украинская сторона готова вести диалог с белорусской оппозицией, но она должна определиться со своей позицией относительно российской агрессии против Украины.
“Но я, как министр иностранных дел, должен убедиться, какова позиция этих людей относительно российской агрессии в отношении Крыма, если они придут к власти, в том числе при нашем содействии. Тогда, я буду готов с ними встречаться, потому что то, что они сейчас озвучивают — это ни о чем. Это все вопросы, которые требуют ответа, потому что это реальная политика, и все это имеет последствия для нашей страны”, — отметил Кулеба.
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников также заявлял, что белорусская оппозиция должна определиться с позицией по Крыму и Донбассу.
“Если вы не определились, что у вас есть страна, оккупированная северным соседом, у вас демократии не будет. Будьте готовы, что вы (белорусская оппозиция, — ред.) должны четко cказать, что Крым является украинским и весь Донбасс — это Украина”, — сказал Резников, обращаясь к Веронике Цепкало, одной из лидеров белорусской оппозиции.
- Напомним, в июле лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская столкнулась с критикой в свой адрес после того, как не ответила на вопрос относительно Крыма. В интервью изданию “Медуза” Тихановская заявила: “Я понимаю, что вопрос о Крыме раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть”.
- Впоследствии в интервью Euroradio тогда еще кандидат в президенты сказала: “Юридически Крым украинский, а фактически — российский”.
- В сентябре литовские журналисты вновь попросили политика выразить свою позицию по Крыму, отметив, что литовцы хотели бы знать ее. На этот раз Тихановская заявила, что ранее озвученный ею тезис — такой, “который принят в Беларуси”.
- В сентябре журналисты задали Тихановской вопрос по поводу того, согласна ли она с позицией другой оппозиционерки, Вероники Цепкало, которая заявила, что если бы Путин занял позицию народа Беларуси, то стал бы для белорусов “национальным героем”. Тихановская заявила, что абсолютно согласна с этим.