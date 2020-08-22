Светлана Тихановська, соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси, заявила, что не планирует выдвигаться на эту должность.

Об этом она сказала в интервью телеканалу Белсат.

Так, на вопрос журналиста, будет ли она баллотироваться, или же это сделает ее муж, Тихановская заявила, что не планирует больше участвовать в выборах в качестве кандидата.

“Безусловно, освобождение политзаключенных – это одно из требований бастующих, одно из требований всего белорусского народа. Я не планирую сама (выдвигать свою кандидатуру на выборах, – ред.)”, – сказала она.

Кроме того, отвечая на вопрос, какую страну, человека или организацию она видит в переговорах с властями Беларуси, Тихановская отметила, что этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против многих белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.